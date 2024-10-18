暢所欲玄：立春八字 2025香港運程
2025乙巳年於2月3日晚上11點11分交替。乙巳、戊寅、癸卯、癸亥，這是立春八字，再次說明一個道理，讀者必須明白。立春八字，不是香港專享，北京立春八字，上海、深圳、武漢、南京、澳門，其立春八字，都是一樣。所以立春八字，是反映這個時區的地方，別的時區，其立春八字不一樣。香港是金融中心，上海北京也有金融，所有城市都有地產、貿易、服務、零售與飲食，所以分析立春八字，2025年的運程，不同城市有不同的偏重，因為城市偏重於那個業務，是吉是凶，則可知2025年之運程。
立春八字食神傷官強旺，財星臨天乙貴人，時辰為陽刃劫財星，用簡單的思路，上半年金融成交旺盛，小心下半年破財。戊土官星，坐下寅木傷官，傷官見官，蛇年治安消退，官星通根於寅巳傷官生財帶刑，小心金融電話騙案。
官星根在巳火貴人財星，推動經濟有官員的參與。時辰亥水劫財，生合食傷遙沖財星，大眾參與金融熱度高，小心別迷戀。命主癸水無自根，借亥水劫財作根，此意象，指大眾沒有太多的自己思考，有些借助別人的羊群心態來求財，大家要三思，了解自己能力。以上純參考而已。
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