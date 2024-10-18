暢所欲玄：立春八字 2025香港運程

2025乙巳年於2月3日晚上11點11分交替。乙巳、戊寅、癸卯、癸亥，這是立春八字，再次說明一個道理，讀者必須明白。立春八字，不是香港專享，北京立春八字，上海、深圳、武漢、南京、澳門，其立春八字，都是一樣。所以立春八字，是反映這個時區的地方，別的時區，其立春八字不一樣。香港是金融中心，上海北京也有金融，所有城市都有地產、貿易、服務、零售與飲食，所以分析立春八字，2025年的運程，不同城市有不同的偏重，因為城市偏重於那個業務，是吉是凶，則可知2025年之運程。