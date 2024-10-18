娛樂

李居明《粵劇特朗普》添新角
玄學大師李居明編撰和製作的《粵劇特朗普》於2019年首次公演，計劃於明年2月在新光戲院第3度重演，作為告別新光之作。今次最新演出加入了「賀錦麗」一角，新劇結局更與美國大選息息相關。在近日的記者會上，「特朗普」及「賀錦麗」兩位角色亦有粉墨登場。
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