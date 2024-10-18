舊傷未愈 不敢放肆 Ivy So踢波成寵兒 冇人攔截

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日出席活動，化身小球迷，跟兩位傳奇西班牙球星路爾斯加西亞和摩連迪斯切磋球技，還即席示範控球技術。近年愛上足球的Ivy So，跟前香港足球代表隊隊長陳偉豪學踢波，她指球場上碰撞多，自己也有點擔心，幸好教練及同學錫住她，見她有波在腳便不會埋身攔截，又指年前拍劇踩單車時不慎跌傷膝頭，現時仍有瘀痕，笑言若再受傷會被經理人「追殺」。

鼓勵Uni共同努力

談到近日新女團Uni正式出道，被外界狠批水準欠佳，Ivy So表示有留意當日的出道表演，大讚各人活力十足：「其實好難，喺商場入面，又冇戴Ear Monitor，佢哋之後嘅回應好得體。我當初出道都好多不足，大家一齊進步。」又坦言網民的批評令她回想起當初失準時有多麼自責和不快，相信只要繼續努力，一定會有進步，又指Uni在沒有公司資源下，一手包辦作曲和排舞，比自己更厲害。