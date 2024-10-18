獨家專訪：「港女野人」歷盡艱辛 廖慧儀無遮擋解手 何泳芍聞補Shot嚎哭

4位「港女野人」日前接受專訪，分享拍攝節目的難忘片段，Honey想起在沙漠紮營過夜的經歷，指當時風力猶如8號風球：「嗰晚溫度應該係零下，煲熱水要半個鐘，我哋4個要用身體壓住個營先可以瞓覺，因為大風大雨到個帳篷隨時畀風吹走，啲背囊全部濕晒！」她自爆拍到情緒崩潰，哭聲令工作人員以為「夜半鬼敲門」，而爆喊原因相當搞笑：「發夢夢到返到香港，但導演打畀我話要返新西蘭補拍，我瞓醒時仲有兩行眼淚。（辛苦到喊？）好大壓力囉，返香港時喺度諗我哋可以齊齊整整搭回程機係好感恩。」

陳若思廁格臭到暈

至於Jessica最深刻是在荒山野嶺人有三急時，要在無遮無掩下用膠袋解決，Honey即和應指試過在懸崖邊「方便」，很怕會碌落山。Amber繼指就算有廁所也未必敢去，因她曾誤闖「千年臭廁」：「當時好急，第一個衝入去一個男女共用、冇燈、長期冇人清潔嘅『常滿』廁格度，閉氣都聞到好臭，去完暈暈哋，之後冇人敢入去。」Jessica更形容臭味遠至800米以外也聞到！