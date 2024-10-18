10月18日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月18日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林襄被嘲用A貨 驗袋反擊
林襄身旁的手袋價值不菲，卻被質疑用假貨。
台灣啦啦隊女神林襄靠玲瓏浮凸身材及甜美靚樣，紅遍亞洲各地，她不時透過社交網分享生活點滴，日前有眼利網友發現她手持價值逾百萬新台幣的限量版名牌手袋，認為以她的年齡用如此昂貴的手袋不太合理，揣測她是用A貨。對此，林襄解釋因為工作關係，收到廠商送上的名貴贈品，更還找來專業精品鑑定專家證實手袋是真貨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241018-1018_00282_054/林襄被嘲用A貨--驗袋反擊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc