林襄被嘲用A貨 驗袋反擊

台灣啦啦隊女神林襄靠玲瓏浮凸身材及甜美靚樣，紅遍亞洲各地，她不時透過社交網分享生活點滴，日前有眼利網友發現她手持價值逾百萬新台幣的限量版名牌手袋，認為以她的年齡用如此昂貴的手袋不太合理，揣測她是用A貨。對此，林襄解釋因為工作關係，收到廠商送上的名貴贈品，更還找來專業精品鑑定專家證實手袋是真貨。