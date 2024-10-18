中娛星動：與吳慷仁雨中漫步 孫儷復工 破冰共處

內地視后孫儷與金馬影帝吳慷仁合拍新劇，但男方引起的爭議令該劇成為箭靶，有指孫儷決定罷工。不過，吳慷仁表明缺席金鐘獎後，孫儷近日即被拍得復工，而劇組被網民炮轟拍攝外景時擾民，負評爆燈！

女星孫儷在內地電視界舉足輕重，曾橫掃多個視后獎項，主演的劇集都備受注目。早前，她與金馬影帝吳慷仁合演新劇《執迷》，男方近日因簽約內地經理人公司，以及政治立場欠清晰等問題引起連番爭議，連累跟他合作的孫儷同樣中箭，加上她本身跟吳慷仁的團隊合作得不太愉快，故早前傳出孫儷罷工的消息，其戲份全部停拍，只拍吳慷仁的戲份。

拍攝擾民接投訴 不過，由於孫儷已簽約兼已開工近一個月，辭演會涉及很多問題，加上吳慷仁日前表明不會出席台灣金鐘獎，未知孫儷是否受打動，近日被拍得再度為《執迷》開工，拍攝街景時更吸引了不少民眾圍觀。相片所見，她與吳慷仁在雨中拍攝文戲，男方穿西裝與她共撐一把傘，本來應是非常普通的場口，卻惹來附近居民不滿，紛紛留言抱怨：「正在拍，不知道要到幾點，吵得不得了，擾民！還不讓業主的車進社區。」另有不少內地網民依然不滿吳慷仁拍攝該劇，明言該劇一出街，必定罷睇及去信有關方面投訴。