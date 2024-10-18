佘詩曼破「I人」框框 自揭吸Job秘技

視后佘詩曼（阿佘）近年在內地發展順暢，劇集、綜藝節目接個不停，最近她在節目《令人心動的offer》第6季中擔任「加油團」一員，為參加者打氣兼派貼士。看似性格爽朗的她自爆其實是「I人」（內向型），尤其是當年當選港姐後，要經常出席贊助商活動，當刻有種想匿埋一角的感覺，但之後去得多，慢慢訓練到不再害怕，並且有意外收穫：「有位（贊助商）老闆說很開心我們來到他的公司，我也說很開心，一向很喜歡你們的產品，之後他就請了我做代言人10多年。」阿佘笑言從中悟出兩個社交小技巧，就是「先誇獎、後提問」，可謂萬試萬靈。