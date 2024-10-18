佘詩曼破「I人」框框 自揭吸Job秘技
視后佘詩曼向來予人爽朗大方感覺，但原來她初出道時非常內向，更自爆出席活動時一度想匿埋，最終經過訓練才克服心魔，並悟出一套社交技巧，意外地換來長達10多年的廣告代言合約。
視后佘詩曼（阿佘）近年在內地發展順暢，劇集、綜藝節目接個不停，最近她在節目《令人心動的offer》第6季中擔任「加油團」一員，為參加者打氣兼派貼士。看似性格爽朗的她自爆其實是「I人」（內向型），尤其是當年當選港姐後，要經常出席贊助商活動，當刻有種想匿埋一角的感覺，但之後去得多，慢慢訓練到不再害怕，並且有意外收穫：「有位（贊助商）老闆說很開心我們來到他的公司，我也說很開心，一向很喜歡你們的產品，之後他就請了我做代言人10多年。」阿佘笑言從中悟出兩個社交小技巧，就是「先誇獎、後提問」，可謂萬試萬靈。
孖李施嬅爭視后
節目中，她又分享拍攝劇集《新聞女王》的趣事；近日她與李施嬅便憑該劇入圍《第29屆亞洲電視大獎（ATA）》最佳女主角，與《不完美受害人》的周迅及《墨雨雲間》的吳謹言等爭獎，戰況激烈。
另外，阿佘是圈中出名的孝順女，日前佘媽媽宴請50位朋友食飯，阿佘陪伴之餘，當然亦負責埋單，當晚菜單非常豐富，有阿拉斯加蟹與鮑魚等，保守估計埋單最少4萬元，但只要媽咪開心，阿佘當然冇所謂。
人人做記者
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