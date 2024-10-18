張敬軒孭「巨債」 求飛慣犯淪笑柄
歌手張敬軒的演唱會即將開鑼，他突然在社交網限時動態連出3個Po「求飛」，還解釋「唔係漏咗係未落飛」，頓成金句，被網民洗版式取笑。
張敬軒（軒仔）今日起至11月將會在澳門舉行多場演唱會，前日他突然在社交網連出3個Po，大大隻字寫明「求飛」，表示是「自己大懵計少咗飛」，並詳列欠下合共逾30張演唱會門票，希望有人能夠轉讓。被網民瘋狂取笑的軒仔，其後再出Po解釋：「我唔係漏咗落呀！我係未落咋！有區別㗎！使唔使咁多人出Post笑我！」又續指：「我唔係冇飛，我係未有飛啫！」相當搞笑。有網民翻出他去年舉行演唱會前，亦試過求飛，大爆他是「慣犯」，還有網民搞笑表示以後要撲額外的飛，以備偶像不時之需，亦有人覺得把門票讓給偶像很浪漫。
傳遞心靈雞湯
軒仔向來幽默開朗，除了講笑氹大家開心外，亦不時傳遞正能量。日前就有網民呻工作辛苦，軒仔即發文教授減壓良方：「諗唔到嘢嘅時候就畀自己落街行吓，有太陽嘅時候就出去曬吓太陽，如果經濟允許嘅話，唔開心嘅時候就畀自己去買吓嘢，買啲見到或者用咗會開心嘅嘢，最好係隨身嘅或者着喺身上嘅，令自己Feel Good就得了，聽吓音樂、做吓推拿和艾灸仲係好好嘅選擇添！」
軒仔建議與高能量的朋友多見面，戲言勿與「呻到樹葉都甩」的朋友待在一起。他又指飲食亦會影響情緒，所以均衡飲食很重要，並提醒大家情緒欠佳時容易做錯決定，要避免因壞情緒而講出傷害身邊人的說話。
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