張敬軒孭「巨債」 求飛慣犯淪笑柄

張敬軒（軒仔）今日起至11月將會在澳門舉行多場演唱會，前日他突然在社交網連出3個Po，大大隻字寫明「求飛」，表示是「自己大懵計少咗飛」，並詳列欠下合共逾30張演唱會門票，希望有人能夠轉讓。被網民瘋狂取笑的軒仔，其後再出Po解釋：「我唔係漏咗落呀！我係未落咋！有區別㗎！使唔使咁多人出Post笑我！」又續指：「我唔係冇飛，我係未有飛啫！」相當搞笑。有網民翻出他去年舉行演唱會前，亦試過求飛，大爆他是「慣犯」，還有網民搞笑表示以後要撲額外的飛，以備偶像不時之需，亦有人覺得把門票讓給偶像很浪漫。