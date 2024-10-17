開創K-Pop歌手先河 Lisa登內衣騷 變裝出「股」惑

相隔6年再復辦的「Victoria's Secret（VS）內衣騷」，前日於美國紐約舉行，除了有韓國女團BLACK PINK成員Lisa性感唱跳之外，品牌亦邀請到大批現役或已退役的「VS天使」助陣，場面熱鬧！

VS自1995年開始，每年都會舉辦年度大騷，由於參與的超模數量眾多，外界頗為關注。但後來品牌被批評物化女性，並缺乏「多元」，故自6年前開始停辦，改為播出特輯。今年經過「改良」的VS復辦內衣騷，並於影視串流平台及官網直播。而今次的焦點之一，便是VS重金禮聘韓國爆紅女團BLACK PINK成員Lisa於內衣騷上表演，成為史上首位登上VS內衣騷的K-Pop歌手。

Lisa繼去年9月底在法國巴黎演出「19禁」歌舞騷後，今年再度挑戰性感極限，為內衣騷打頭陣兼壓軸表演。Lisa甫開場便以黑色皮Bra配超短熱褲的電單車女郎Look霸氣登場，勁舞獻唱《ROCKSTAR》炒熱氣氛，為時裝騷揭開序幕。尾聲時，她又換上喱士內衣配上暗黑翅膀，化身VS天使表演新歌《MOONLIT FLOOR》。當她轉身時，更露出喱士內褲大施「股」惑，場面火辣！而當日Lisa合共出動了3款戰衣，其中一款則為鑲有閃石的銀Bra配搭黑色熱褲，高貴又性感。

Gigi Hadid姊妹檔上陣 除了Lisa之外，VS亦邀請到一眾現役的超模助陣，其中已有多年沒有為VS行過騷的Gigi Hadid就與妹妹Bella Hadid拍住上。VS派出Gigi以天使造型打頭陣，之後多位VS天使如Candices Swanepoel、Taylor Hill、內地超模劉雯等輪流出場。不過Gigi卻遇上影星男友畢利谷巴（Bradley Cooper）的俄羅斯超模舊愛伊蓮娜（Irina Shayk），場面尷尬！

此外，已退出「天橋界」的英國「神枱級」模特兒姬摩絲（Kate Moss）、美國模特兒Tyra Banks、巴西模特兒Adriana Lima以及前法國第一夫人布魯尼（Carla Bruni）都驚喜現身重踏天橋。最後，Gigi的妹妹Bella Hadid「守尾門」壓軸出場，她以火紅內衣示人成為全場焦點。今次是Hadid姊妹花第4度為VS行騷。