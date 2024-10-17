唱作歌手陳健安推出今年第4首主打歌《我違和但我不糾正》，請來6位好友客串拍攝MV，除了跟熱愛舞獅的歌手泰妹（楊雅文）做對手戲外，全場焦點落在一條身長1.8米的大蜥蜴上，安仔說：「條蜥蜴叫Black Dragon，係我健身教練Gary嘅寶貝，佢帶埋嚟一齊拍攝，台前幕後都爭住摸同不停影相。」