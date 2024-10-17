Gin式情歌 搞喊粉絲 李幸倪被「終極痛」考起

「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）推出今年第4首派台歌《可惜我們沒有》，因曲風跟以往不同，唱法亦有所改變，她要以一種全新的唱法演繹：「選擇咗唔係用力去表達情緒嘅激昂，而係用一個看似冇力，但其實好傷心，傷心到一個盡頭嘅時候，你把聲係會震，同埋會有一種無力感喺度，都需要用少少時間去揣摩呢種狀態。」

問到錄音難忘事？她直指是「特別難」，她解釋：「我畀個任務自己就係唔可以用力去表達情緒，放輕得嚟又要投放好多好多情緒，好開心做到，就係花最多時間去揣摩呢一種無力感。」她指效果不是「灑狗血」，但又可做到打動人心，她說：「係『揦』住個感覺，有時最傷心係嗰種想喊但喊唔出，或者係喊晒啲眼淚嗰種極致嘅狀態，先係最痛。」

歌曲有治愈功效 新歌推出後，不少歌迷留言「聽兩個鐘喊足兩個鐘」，Gin笑說心情十分矛盾：「有少少好似唔好意思咁。」此外，不少網民表示「Gin式情歌」回歸，她認為自己的作品無論是失戀、自強等任何題材，總會帶點療愈功效：「我希望唱出每一首歌或者畀大家聽到嘅時候，都會覺得『無論呢一刻幾辛苦幾絕望都好，唔好放棄，總有希望，繼續行啦！』我覺得我嘅歌曲都會帶住呢一種message同感覺。」