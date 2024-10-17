中娛星動：親自操刀連環出事 趙露思妝容翻車 與葉珂撞樣

內地女星趙露思人紅是非多，繼捲入整容疑雲風波後，近日再被指妝容低俗陷網紅樣，甚至與黃曉明新歡葉珂撞樣。而葉珂日前指台灣歌手「伍佰的歌猥瑣」，被轟沒文化。

內地人氣女星趙露思憑劇集《傳聞中的陳芊芊》成功入屋，一炮而紅。之後再與人氣男神楊洋合作《且試天下》，人氣一時無倆。不過，人紅總是是非多，早前捲入整容疑雲令她急急澄清。原來她對自己的妝容十分講究，很多時都是親手化妝不假手於人，近日卻被網民指她的妝容連環翻車，五官變化莫測，甚至撞樣內地小生黃曉明的網紅樣新歡葉珂，同出一轍。

葉珂踩伍佰 被轟沒文化 而葉珂獲黃曉明認愛後同樣遭到網民攻擊，黑歷史更不斷被翻出。向來懶理是非繼續做自己的她，仍不時開直播跟網友互動，未料近日又再因失言被網友狠批「沒文化」。

日前她開直播分享生日與閨蜜在KTV的互動，透露點唱了台灣資深歌手伍佰、張惠妹及陶喆的歌曲：「唱伍佰，甚麼甚麼，那起又落就那些猥瑣的歌，伍佰唱完了又唱一些甚麼張惠妹，我根本唱不上去的歌，還唱《今天你要嫁給我》呀之類的丟人曲目。」言論引來不少網友留言：「情商一點不高呀！講得也不搞笑更沒幽默感」、「沒文化是這樣的，當網紅接老闆就好了」、「大姐照照鏡子，別侮辱伍佰的歌了。」