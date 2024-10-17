獨家訪問：「便便頭」跟女兒視像 余香凝身材管控 台灣就住食

影后余香凝2020年下嫁圈外老公，婚後誕下一對子女，大女現已3歲多，幼子1歲，家庭美滿。她近日赴台灣工作，感恩有機會到不同地方嘗試不同的工作，體驗不同文化。她表示首日抵台已很掛念家中兩個寶貝，每日跟小孩視像，她在社交網晒出與女兒視像的限時動態，搞笑地用「機械人頭」遮着女兒模樣，自己就貼上「便便頭」，表示跟女兒說聲「Goodnight」已很滿足。另外，她晒出一輯美照，穿上貼身吊帶裙，身材弗到漏，她發文：「有自信的女人是最吸引的，找到最適合你的Look，散發出你的獨特魅力。」