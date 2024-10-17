獨家訪問：「便便頭」跟女兒視像 余香凝身材管控 台灣就住食
余香凝身材甚弗，令人難以相信是兩孩之母，日前她分享保持體態的心得，平日食得較清淡及忍口，但間中必須獎勵自己，認為女人要自信才美麗。
影后余香凝2020年下嫁圈外老公，婚後誕下一對子女，大女現已3歲多，幼子1歲，家庭美滿。她近日赴台灣工作，感恩有機會到不同地方嘗試不同的工作，體驗不同文化。她表示首日抵台已很掛念家中兩個寶貝，每日跟小孩視像，她在社交網晒出與女兒視像的限時動態，搞笑地用「機械人頭」遮着女兒模樣，自己就貼上「便便頭」，表示跟女兒說聲「Goodnight」已很滿足。另外，她晒出一輯美照，穿上貼身吊帶裙，身材弗到漏，她發文：「有自信的女人是最吸引的，找到最適合你的Look，散發出你的獨特魅力。」
有自信就最靚
余香凝受訪時稱今次造型對她來說是一大挑戰，要穿上貼身裙拍攝，事前勤做運動，也不敢吃太多，希望保持最佳狀態。她說：「我發覺最重要係心理狀態，有自信嘅女人最靚，不論生咗兩個，對體態都要有自信，自信地着衫，展現最美一面。」提到今次到台灣工作，地道美食當前也需要節制，直言開始踏入30多歲，飲食習慣也有改變，她說：「唔可以好似10幾、20歲時乜都食，依家想食都只係食一兩啖，食得比較健康清淡，有時會獎勵自己食想食嘅嘢，覺得要對自己身體負責，希望返港時都可以保持好體態。」
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