藝人周星馳近年活躍於社交網，但通常只以背影示人，極少正面出鏡。而日前，他於社交網限時動態中，分享了與內地節目《喜劇之王單口季》決賽選手的合照，激罕露面，令網民驚喜不已。相中，戴上Cap帽的周星馳全程保持微笑，還輕搭參賽者的肩膊，相當親切。