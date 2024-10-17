娛樂

周星馳激罕露正面

周星馳今次不再玩神秘，以正面示人。 周星馳今次不再玩神秘，以正面示人。
周星馳今次不再玩神秘，以正面示人。
藝人周星馳近年活躍於社交網，但通常只以背影示人，極少正面出鏡。而日前，他於社交網限時動態中，分享了與內地節目《喜劇之王單口季》決賽選手的合照，激罕露面，令網民驚喜不已。相中，戴上Cap帽的周星馳全程保持微笑，還輕搭參賽者的肩膊，相當親切。
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