自認脾氣火爆 張曦雯被偷拍裙底 追打色狼

藝人張曦雯和龔嘉欣昨日出席活動，張曦雯自爆曾遭人非禮，脾氣火爆的她沒有姑息犯人，更追住人打。而龔嘉欣正為12月生日操練馬甲線，祈求事業、愛情兩得意。

視帝譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯和吳子冲等人，昨日到尖沙咀為無綫劇集《企業強人》作宣傳，吸引過百人圍觀，一眾藝員在街頭派發紀念品，而主演之一的陳豪因家庭樂而缺席活動。

龔嘉欣笑言有好多隻手在自己身上摸，不過沒有被非禮，張曦雯則講述被非禮的經歷，她指在外國被人突然摸屁股，在香港則試過被偷拍裙底，不過她都沒有放過犯人，直言在商場一路追住偷拍者，要求對方立刻刪除照片，她說：「我好火爆，我會追住人打，同埋會好大聲引啲途人注目，嚇吓佢，等佢唔好再做。」

龔嘉欣忽略身邊有緣人 另外，12月迎來35歲生日的龔嘉欣透露自己為了生日能夠拍一輯靚相，正在操練馬甲線，並指近日收到好多自薦做健身教練的私訊。嘉欣還大爆朋友找了占卜師為她占卜愛情，指她的有緣人一直都在身邊，但因太專注事業而忽略了對方，問到有緣人是不是日籍緋聞男友？她即強調現時是單身，希望可以事業、愛情兩得意。

至於譚俊彥就指活動結束後，要接載女兒去參加戲劇班，又言如果女兒想入行，他不會阻止，最重要是把握時機。他又表示會出新歌，與胡定欣合唱R&B風格的電影電視主題曲。