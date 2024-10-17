開騷遇粉絲「挑機」 被點唱蔡依林歌曲 周杰倫扮聾過骨

台灣天王周杰倫（Jay）於新加坡連開3場演唱會，尾場有粉絲疑「挑機」，公然點唱其舊愛蔡依林（Jolin）的歌曲，不過跑慣江湖的他以絕招化解尷尬場面。

周杰倫和蔡依林雖然「分手」逾19年，他早已另娶混血模特兒昆凌，但仍然未能跟Jolin撇清聯繫。事緣日前他在新加坡巡唱尾場騷上的點歌環節，台下幸運長髮女歌迷獲點唱機會，她說：「喜歡周杰倫20多年，對你的歌都很熟。」冧爆的Jay即說：「我希望不能點太冷門的歌曲，像《印地安老斑鳩》這種。」女歌迷驚喜若狂，即大聲透過咪高峰要求偶像唱出於21年前，為緋聞女友Jolin作曲的《說愛你》，還擔心Jay聽不到，連續多次大叫《說愛你》，瞬間令現場氣氛瀰漫尷尬。

正當同場歌迷等待「剝花生」，另有歌迷為台上的偶像着急之際，Jay未見面有難色，更啟動自我保護模式扮「時運高聽唔到」，直接跳過對方的訴求，開口說：「旁邊那位喊得比較大聲，你把麥克風（咪高峰）給她一下，旁邊那個粉紅色衣服的。」而粉紅色衫的粉絲獲「點燈」，激動到大哭大喊，最後還點唱了Jay原唱作品《給我一首歌的時間》。

曾作「世紀一唱」 事後「Jay被點唱Jolin的歌」成為網民熱話，不少網友批點唱《說愛你》的女歌迷不懂得珍惜機會，留言：「他（周杰倫）好體面，中間還說給旁邊哪位，他好好」、「這個細節真的！該換人！我覺得她好像是故意的！」不過Jay並非要跟Jolin的歌絕緣，去年他曾在上海站巡唱上，無預警下演唱為Jolin創作的《倒帶》，令數萬歌迷大叫「世紀一唱」。