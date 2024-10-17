獨家消息：銀彈魔力決心復出 孖陳家樂響頭炮 岑麗香「倒戈」打收視戰

現年39歲的前無綫花旦岑麗香，「息影」3年終告復出，下月將夥拍男神陳家樂為HOY TV拍劇，為劇迷帶來新鮮感！有指製作單位向兩位主角出動好劇本及銀彈政策，終成功游說岑麗香作出「倒戈」決定，幫手搶收視。

岑麗香（香香）8年前下嫁男友Joshua後，甘願為家庭叫停事業，「三年抱兩」誕下兩名兒子。自無綫劇集《寶寶大過天》後，她已有3年多時間闊別電視螢光幕，直至近期才放聲氣準備復出，原來她已低調地與HOY TV達成合作協議，為該台首部原創劇擔演女主角，為電視台振聲威！

近年不少無綫花旦先後離巢，包括唐詩詠、黃智雯與王君馨等紛紛外闖，搞到無綫「可用之材」買少見少。當得悉香香有意「出山」，外界猜測她回巢成數頗高，想不到最終選擇「倒戈」，令人意外！據悉，香香在新劇與陳家樂扮演一對，而敖嘉年與泰臣則飾演家樂的兩位兄長，一眾演員全是無綫昔日猛將，同聲同氣自然默契十足。目前該劇的籌備工作已完成得七七八八，預計下月初便可正式投入拍攝。

共10集試水溫 其實HOY TV開台以來一直處於劣勢，前年豪擲2千萬製作費打造的大型選秀節目《就是青春》，整體卻僅得低於1點收視，令人跌眼鏡，故即使有關方面多次對外透露計劃開拍自家劇集，卻遲遲未見行動，相信是深思熟慮，做足一切準備務求一擊即中！而今次「頭炮劇」共10集，每集半小時，可謂試水溫，若外界反應好，日後才考慮「升級」製作長劇。

至於找來香香與家樂作CP配，除因俊男美女外形匹配，主要原因是兩人過往從未搭檔，相信會為觀眾帶來衝擊與新鮮感。而故事以九龍城為背景，帶出該區的溫情人事，反映獅子山下的港人精神。據悉，製作單位花上多月，以銀彈及好劇本去打動兩位主角，才達成合作協議，尤其家樂獲邀時，剛巧已簽約演出劇集《無懼》，要飛往馬來西亞開工兩個多月，有關方面特意押後開工作出遷就，絕對誠意十足。記者就是次合作與香香及家樂聯絡，惟截稿前未獲回覆。