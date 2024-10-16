NaNa露半球艷壓全場 車銀優狂擸代言 自動波吸客

韓星車銀優今年狂擸代言，廣告曝光率冠絕男星，前日他特地戴上代言品牌的眼鏡出席慈善晚會，同場還有近百紅星，星光熠熠，當中歌手出身的NaNa以大露背裝露半球搶Fo！

迷倒大批粉絲的「臉蛋天才」車銀優，除了是韓國旅遊宣傳大使外，代言產品更遍及食品、電訊公司、按摩椅、國際名牌及運動用品等各行各業，日前他再接拍炸雞廣告，手握代言增至17個，成為今年廣告曝光率最高的韓國男星。

前日，近百韓星盛裝出席提高關注乳癌的慈善晚會，車銀優趁機為眼鏡品牌造勢，罕有以四眼Look配搭西裝登場，大晒型男魅力。憑韓劇《媽媽朋友的兒子》熱爆的男神丁海寅風騷派心，而男團EXO、THE BOYZ、TWS、ENHYPEN、Stray Kids、TXT與ZEROBASEONE亦分別派出人氣成員出席，至於女團代表則有KISS OF LIFE與ITZY成員有娜及禮志。

朴寶英朴炯植合體 女團After School出身的女星NaNa，身穿透視大露背戰衣示人，性感艷壓文佳煐、朴圭瑛、朴寶英、李英愛、李智雅及鄭浩妍等女星。至於女團f(x)出身的Krystal則與胞姊、少女時代前成員Jessica齊以露肩裝亮相，衣香鬢影。

當晚朴寶英與韓劇《大力女子都奉順》舊拍檔朴炯植及韓片《再見，我的初戀》男星金英光在活動上難得聚頭。身高1米58的她站在身高1米80以上的朴炯植及金英光身旁，形成最萌身高差，活動上朴寶英更貼心為朴炯植移走臉上的眼睫毛，劇迷見到兩人相隔多時同框，大表興奮。