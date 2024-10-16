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李多慧搭飛機 赤腳惹熱議
韓籍啦啦隊女神李多慧早前乘搭飛機外遊，並在社交網分享照片。相中見她把鞋脫掉，享受個人時光，而她赤腳的行為惹來網民議論，有人留言表示：「不要踩在前座的椅背上就OK啊」。有網民就提出疑問：「李多慧的腳會不會臭？」引來其他網民回覆：「有在運動的女生一定有味」、「腳肯定香香的」。
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