見粉絲例牌變喊包 鄧麗欣牛一送大禮：明年3月紅館見！

以女子組合Cookies成員入行的鄧麗欣（Stephy）昨日41歲牛一，與逾百粉絲舉行慶生聚會，除了唱生日歌、切蛋糕及玩遊戲互動外，她更送上重磅驚喜：「有份禮物送畀大家，但呢份禮物今日攞唔到住，幾時攞呢？我約定你哋，明年3月……」心情激動的她一度眼泛淚光，粉絲報以歡呼聲作鼓勵，她掩嘴點頭，冷靜數秒後續說：「明年3月紅館見！我嘅生日願望好簡單，希望大家以最開心、最健康嘅身體嚟睇我嘅演唱會，嗌大聲啲！」全場尖叫聲不斷。

以努力回饋支持 Stephy受訪時表示以為可以忍住眼淚，可惜最終仍失守：「其實咁多年無論任何歌迷聚會我都會喊，今年以為自己勁咗，點知都係忍唔住。」她指之前曾停辦生日會，現時可以和新舊面孔一起慶祝，特別感觸，多謝粉絲的一片心意，又說：「咁多年嚟收咗好多Fans禮物，想送番禮畀佢哋，除咗係我嘅努力同進步，諗唔到送乜嘢更好，所以想趁好嘅時機同大家宣布明年舉行紅館演唱會。」

談及台下有粉絲跟住她喊，Stephy笑說：「佢哋可能都諗『終於等到呢一日啦！』希望所有Fans都買到飛入場，見到佢哋開心同感動，對我嚟講真係好重要，令我更加努力去做好呢個演唱會，唔好令佢哋失望。」她指演藝工作佔據了其人生逾一半時間，難得有粉絲相伴10多年。今年Fans Club還為偶像特製了一部扭卡機，所得收益將作慈善用途。