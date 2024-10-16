袁偉豪勸「野男」戒色 姚子羚睇中體操男 姊弟戀照殺

藝人姚子羚和袁偉豪擔任選秀騷嘉賓，子羚表示接受姊弟戀，只要對象合適，60歲才結婚也沒問題。至於選港男出身的袁偉豪自爆當年參選的秘訣是戒女色：「連阿媽都唔敢掂！」

姚子羚昨日以頒獎嘉賓身份現身TVB Plus節目《我推的野男LIVE！》記者會，直言看好參賽者關經翰，認為對方兼備內在美及外在美，不僅懂體操，又從事金融行業，覺得他較出眾。問到是否喜歡此類型的異性？她表示沒有想太多，但笑言可以先溝通認識一下。講到姊弟戀，她希望年齡差距在5年內，否則怕有代溝，又自言想有人照顧。

諗定簽字度蜜月 提到胞妹早前在日本沖繩補辦婚禮，子羚指見到妹妹在玻璃屋行禮時感覺很浪漫，但自己結婚就不會大搞：「簡單簽字，去個旅行就算。」又直言只要對象合適，等到6、70歲才結婚也不成問題 。

至於當年選港男奪冠的袁偉豪，前日現身向一眾「野男」派貼士，指比賽時最重要戒女色，更笑指當年比賽時謹慎得「連阿媽都唔敢掂」，以免「破功」：「當時參選港男時有戒，谷到頭都爆！」工作方面，他表示要待公司安排，現時會親自接觸客戶，結識新朋友之餘，若有合作機會也可轉介公司跟進，坦言有家庭及小朋友後多了推動力：「以前分得好足，唔係我範疇就唔會做。（唔怕畀人話𢱑撈？）冇所謂，鍾意點講咪點講。」