拍拖歎米線冧女友 Stanley大開食戒 向高「辣」度挑戰

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）跟女友李炘頤愛得甜蜜，除了一起拍拖食米線外，他亦會要求女友晚上11時後放低手機，一起睇電視講情話，相當溫馨。

Stanley昨日現身譚仔三哥米線發布會，率先品嘗「三哥水煮湯油麵配甜滷豬手•鴨血」、全新限定小食「網燒香脆一口餃」及特飲「冰爽咸檸雪碧特飲」，水煮湯更加辣再加辣挑戰辣度，他直言滑嫩鴨血滲滿水煮湯底精華，辛香麻辣十分滋味！他指因每天餐數不多，故很重視食物質素：「辣嘢、鴨血同豬手都鍾意食，油麵又正因為吸湯汁。」

成日講肉麻情話 他笑稱完成了演唱會可放肆大吃一番，女友李炘頤同樣愛吃米線，會再帶她來吃，又透露女友儀式感重，他每逢臨近大節日便開始頭痕：「特別係2月，情人節加佢生日。（一次過慶祝？）咁你就中伏喇，我都中過幾次！」他指平日工作忙，每晚大家只有1、2個小時見面，很珍惜相處時間：「我會要求佢11點後放低電話，一齊睇電視、傾偈。（講肉麻情話？）我成日都講，講到佢開始長期反白眼。」

提到MIRROR於11月舉行一連兩場6周年粉絲見面會，有粉絲投訴見面會不採取實名制買飛難以搶飛，他坦言是老問題，不過自己作為表演者會專注表演，因這才是自己的責任。問他如何安撫粉絲？他說：「我哋MIRO（官方鏡粉暱稱）每個月都有免費Zoom見面同傾偈，要畀錢嘅當然規模大啲。」提到今次見面會被分配跟姜濤同組，在拍攝宣傳片時，姜濤向他流露「傾慕」之情，一度嘟長嘴作隔空獻吻狀，令他相當嫌棄，他笑指對方每當感欠安全感時便會依靠他。