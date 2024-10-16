中娛星動：共用保母車洩蜜？ 劉亦菲李現遭報復 驚爆「戀情」

內地小生李現與女神劉亦菲主演的劇集去年已播畢，但近日傳出緋聞，有指兩人乘坐相同的保母車。不少粉絲都直言期待「戲假情真」，希望兩位偶像發展戀情！

李現與劉亦菲搭檔演出的治愈劇《去有風的地方》，去年推出時獲得不錯的口碑及回響。這對高顏值CP近日突傳緋聞，短時間內錄得2.2億閱讀量，令人咋舌！據悉，緋聞源於近日有媒體發現李現飛返內地時乘坐的保母車，與劉亦菲平日所乘坐的相同，隨即引起高度關注。

事後李現與劉亦菲均未有正面回應，但有鐵粉幫忙還原真相，並公開傳媒追訪時的截圖以正視聽。原來爆料的記者當日正追蹤李現，被發現後遭執法部門拘留，因一時氣憤才作出「報復」，亂寫一通。其實在內地，這種商用保母車一般不是專用，而是靠用家推薦信得過的司機，照此推測，今次戀聞只屬流料一則，不過有粉絲心存希望，指如果李現與劉亦菲真的在一起也很不錯。

主演劇獲選優秀作品 另外，國家廣播電視總局日前公布關於2023年「視聽中國 全球播映」的評選結果，經過專家評審委員會評審及現場評議後，選出20部優秀作品，其中在影視劇類別中，《去有風的地方》及趙麗穎主演的《風吹半夏》順利獲選。劉亦菲一直在影視作品層面有不錯的發揮，而趙麗穎今年主演電影《第二十條》表現備受讚賞，與章子怡等合演的新作《醬園弄》也相當矚目。得到今次官方「欽點認證」後，兩人被指於一眾「85後花旦」中，地位定必更勝從前。