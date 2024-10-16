娛圈單打：黑白湯匙大對決 香港有冇得借鏡

韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》熱爆全球，Netflix食髓知味，隨即宣布開拍第二季，預計明年下半年上線，粉絲繼續等吓先。今季冠軍大廚大家已經知道係邊個，有人話實至名歸，亦有人批評造馬，但能夠將見慣見熟的烹飪比賽玩出新意，不得不佩服韓國人的創意！

由代表民間廚師的黑湯匙，對決早已名成利就的名店大廚白湯匙，過程中不乏盲拳打死老師傅的場面。最令觀眾拍案叫絕，莫過於層出不窮的評審方法。評審白種元老師和全韓唯一米芝蓮三星大廚安成宰，先是蒙起雙眼單純憑嗅覺和味覺，「盲評」參賽者菜式；之後的敗部復活賽，大廚們竟然能將便利店食物煮成美味佳餚，同樣令人嘆為觀止。

有指這個韓綜的大成功，最得益除了是兩位評審，以及黑白湯匙人氣急升，更是在疫後面臨嚴峻挑戰的南韓餐飲業。黑白湯匙旗下的餐廳固然日日爆滿，冠軍人馬的餐廳甚至引來10萬人慕名預訂。而安成宰主理的三星米芝蓮餐廳，本來因為經營成本過高、投資方卻步而關門，現在也能另覓新址明年初重開，肯定客似雲來。

更重要的是，這個節目又會招徠大批韓粉到首爾朝聖，令本來以「劣食」聞名的韓食重新走入外國旅客法眼，對振興旅遊業及餐飲業都有裨益。白種元念茲在茲，就是推廣傳統韓食，從中作出改良變化，令外國人更易入口，成為喜歡韓食的契機。

香港餐飲業同樣低迷，不知能否從中借鏡，重振美食天堂威名？老實說，那班中華料理黑白湯匙，煮中菜怎麼看都不可能比香港廚師耍家，香港人，努力啦！