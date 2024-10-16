賀歲片開拍在即 阿Sa練「忍功」擋笑彈

藝人蔡卓妍將搭檔張繼聰開拍蛇年賀歲片，她笑言要練「忍功」免得累街坊。而日前她與容祖兒出遊時當眾鬥嘴，更拿謝霆鋒來開玩笑，膽大包天！

蔡卓妍（阿Sa）昨日出席活動時，談到今次拍賀歲片走搞笑路線，對拍檔張繼聰相當有信心，自言一直喜歡演喜劇：「好耐冇拍過喇，好鍾意喜劇嘅氛圍，喜劇係最難拍，惹人喊易，惹人笑就唔易，我好鍾意呢種挑戰，係驚自己忍唔住笑啫！」她指今次劇本並不複雜，加上以往曾與張繼聰合作拍劇及擔任金像獎司儀，早已培養默契。

Twins的內地巡演尚餘一場，之後將到美加及英國開唱，加上賀歲片的拍攝行程，阿Sa現時手頭上的工作行程相當緊湊。談到早前舉行廣州站演出時頭暈及發燒，她指可能是太累，而且生理期將至而感到不適：「今朝起身都有少少唔舒服，可能今年犯太歲，小病是福，下年會去調理吓。」她希望可以放假叉電，又打趣說：「去到呢個年紀，真係唔可太忙喇！」談到其好姊妹鍾欣潼被指「翻脹」，阿Sa力撐對方：「一直都咁靚女。」

斗膽稱祖兒為前輩 另外，阿Sa日前相約好友容祖兒及曾樂彤等郊遊，曾樂彤在社交網上載影片分享點滴。當中見阿Sa烹調時竟模仿謝霆鋒在食物上灑鹽，祖兒則扮廚師呼喝「樓面」出餐，相當搞笑。期間阿Sa斗膽稱祖兒為前輩，祖兒即反擊：「你都入行超過23年啦，遲早一日都會被稱前輩，唔好咁得戚！」她們又驚覺有百足爬入帳篷，曾樂彤嘗試徒手撥走，認真大膽！