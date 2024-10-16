默認KC偷食致分手 Win Win睇中Jeremy
《全民造星》出身的歌手楊安妮（Win Win）與拍拖6年的男友KC爆分手，近日傳出KC於日本學跳舞期間撻着日本女子成分手導火線，Win Win立即取消追蹤社交網，怒斬情絲。
Win Win昨日出席活動時明顯消瘦，承認今年中已與KC分手，至於是否因傳聞中KC另結新歡？她只多次表示「已成過去」，沒有否認，她感嘆感情過不到7年之癢，問可有為失戀而喊？她說：「我經常喊，由細到大，媽媽叫我大喊包，最近經常出埠拍節目，忙到冇喜怒哀樂，多工作最實際。」她否認受情傷，認為「舊嘅唔去，新嘅唔嚟。」開玩笑問有沒有好介紹，自言喜歡性格樂觀的男士，又表示鍾意泰國男團PROXIE及喜歡MIRROR成員Jeremy。
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