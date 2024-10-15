NewJeans《MAMA》爭獎叫兩飛

韓國樂壇盛事《MAMA音樂頒獎禮》將於11月21至23日在美國及日本舉行，候選名單昨日曝光，最佳男、女團獎的名單幾乎與去年一樣，人氣女團NewJeans、IVE、(G)I-DLE、aespa及LE SSERAFIM一起爭奪最佳女團獎及最佳舞蹈女子組合獎，爆紅男團Seventeen、NCT Dream、Stray Kids、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）入圍最佳男團獎，其中Seventeen、Stray Kids和ENHYPEN同時入圍最佳舞蹈男子組合獎。