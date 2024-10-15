NewJeans《MAMA》爭獎叫兩飛
韓國樂壇盛事《MAMA音樂頒獎禮》將於11月21至23日在美國及日本舉行，候選名單昨日曝光，最佳男、女團獎的名單幾乎與去年一樣，人氣女團NewJeans、IVE、(G)I-DLE、aespa及LE SSERAFIM一起爭奪最佳女團獎及最佳舞蹈女子組合獎，爆紅男團Seventeen、NCT Dream、Stray Kids、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）入圍最佳男團獎，其中Seventeen、Stray Kids和ENHYPEN同時入圍最佳舞蹈男子組合獎。
至於TWICE成員娜璉就與(G)I-DLE成員宋雨琦、少女時代成員泰妍、BLACK PINK成員Jennie及IU爭最佳女歌手，其中娜璉、宋雨琦與Jennie亦齊齊入圍最佳舞蹈女歌手，天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook與Jimin及SHINee成員泰民等爭最佳男歌手及最佳舞蹈男歌手兩個獎項。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：