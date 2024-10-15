請25,000樂迷入場 福山雅治家鄉開騷 接死亡恐嚇

熱愛家鄉的日本男星福山雅治，前日於長崎全新啟用的大型運動場館開騷，免費招待25,000名幸運樂迷。但騷前主辦單位收到「死亡恐嚇」，幸好有驚無險，45歲疑犯已被拘捕。

日本男神福山雅治出名熱愛家鄉長崎，將要為新片《迷宮裡的魔術師》開工的他，前日為當地全新開幕的大型運動場館「長崎Stadium City」擔任首位演出嘉賓，舉行免費騷招待25,000名樂迷。事前逾53萬人報名抽門票，反應相當熱烈，而當晚場外「核心外圍」亦有300人聚集聽歌，演唱會同時亦於縣內23個地方及網上直播，合共逾33萬人捧場。

福山大唱《虹》、《櫻坂》及《道標》等首本名曲，身為原爆受災第二代的他，又演唱為紀念二戰結束而作的歌曲《彰樹》。日本原水爆被害者團體協議會（日本被團協）日前成為2024年諾貝爾和平獎得主，福山表示獲獎意義重大，是對和平祈願的重要一步，而在演唱會壓軸時段發放了700枚煙花。

不過演唱會當日發生風波，主辦單位騷前曾接獲「死亡恐嚇」，一名任職運輸業的45歲男子，涉嫌於今年8月致電主辦單位，恐嚇兩名接線職員要殺死對方及其家人。演唱會當日，執法人員加強保安戒備，並在會場外將疑犯拘捕，但他接受調查時否認控罪。

木村開騷獲師弟捧場 同日，日劇天王木村拓哉於橫濱開騷，一連兩場合共約3萬人捧場。雖然有傳演唱會門票滯銷，但騷上木村依然落力演出。與他合演劇集《風間公親－教場0－》的同門師弟ＷEST.成員濱田崇裕，更與隊友小瀧望、組合NEWS成員增田貴久及前組合Sexy Zone主將中島健人等拉隊捧場。