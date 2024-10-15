暢所欲玄：無名指

中西相學對手指的名稱各有不同，除了手指公俗稱拇指是同一種叫法，其餘則各異。中國人稱第二隻手指為食指、第三隻手指叫中指、第四隻手指叫無名指、第五隻手指叫尾指。而西洋相法稱第二隻手指為木星指、第三隻手指為土星指、第四隻手指為太陽指、第五隻是水星指。

在健康上，若無名指壯直不偏斜，指節圓潤主其人腎臟及生殖系統良好。無名指太短弱小主其人元氣太弱，精神不足。無名指偏曲與中指及尾指合併而見露隙，主泌尿系統弱，神經衰弱，容易失眠及頭痛。無名指第一節過於粗壯，易內分泌失調。無名指第二節過長及瘦削，同時多雜紋的話，主鈣吸收不足，牙齒及骨骼較脆弱。

運程方面，無命指強偉秀麗主得賢妻或好丈夫，晚境尤佳。若無名指有所損傷，會對配偶的運勢有不良之影響。無名指長主其人對名譽十分重視，若該指過長、幾乎與中指一樣，為人自負、高傲、不合群、喜冒險投資，即行事有賭博成分。假若無名指太短，對人恩怨不分、喜怒無常，人緣十分差，不懂做人處世。假若手張開時，尾指與無名指分開距離太大，則表示與子女緣分很弱。

玄學家伍立群