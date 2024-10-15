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是日通勝

農曆九月十三 甲辰年 甲戌月 壬子日
宜： 祭祀、出行、安葬
忌：嫁娶、問卜、開渠
幸運方向：坐南向北
幸運數字：31、49、38
幸運顏色：綠色、青色
吉時：
上午5時至7時
上午9時至11時
下午1時至3時
凶時：
中午11時至1時
下午3時至5時
晚上7時至9時
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