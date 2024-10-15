型男劉俊謙日前偕前香港游泳選手江忞懿及日籍模特兒森星等出席品牌活動，他分享健康心得：「我覺得維持身心強大係好困難嘅事，所以明白都市人點解會感受到強烈嘅身心壓力。」又指身為演員，演出時要面對強烈的孤寂感，他愛透過運動放鬆精神，平靜身心狀態。