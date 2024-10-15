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黃德斌分享夫妻之道
藝人葉童與黃德斌下月首度合演舞台劇，探討人性內心世界，談到夫妻相處之道，葉童說：「隻眼開隻眼閉，我同老公相處咗咁多年，仍然會有唔同見解，唔好強迫對方認同。」黃德斌亦非常認同：「所有人都係獨立個體，冇可能強迫對方一定要認同你，要保持大家可以有獨立見解同思維。」
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