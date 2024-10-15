娛樂

李多慧水蛇腰唔怕肥
人氣高企的韓國啦啦隊女神李多慧，近日在社交網分享球場上的花絮片段，見她拋開偶像包袱，拿着三文治及汽水大快朵頤，最大亮點是一身短版上衣配超短褲的她，露出魔鬼水蛇腰及結實腹肌，全身零贅肉，展現健康性感，非常養眼！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc