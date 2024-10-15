叫王嘉爾食多啲 吳鎮宇暗踩阿仔大舊

影帝吳鎮宇近年在內地吃得開，拍戲之餘又頻頻現身綜藝節目，其主演電影《鹽湖計劃》將於日內上映，預告片中，他被人用槍指頭，造型油頭垢面，毫不錫身接受演技挑戰。而綜藝《無限超越班3》最近亦官宣，鎮宇將聯同女神林心如、惠英紅及馬伊琍等演出，節目即將展開錄影，預計明年初上架與粉絲見面。

鎮宇日前在社交網為有份演出的《喜劇之王單口季》宣傳，上載與兒子費曼及男神王嘉爾的互動合照，搞笑留言：「費曼問我能不能把他的同學一起帶上，我發覺現在高中生長得差別挺大的！這位同學平時多食點，看看費曼。」有網民戥費曼被踩不值，留言為他平反，讚他其實已消瘦不少，顏值亦飆升。

半裸做教材 另外，王嘉爾不時在演唱會上大晒健碩身形，近日有內地網民晒相表示，有學校竟在課堂上用王嘉爾半裸照作教材，在其胴體上標示出人體不同肌肉的名稱，隨即引起熱議，該網民還附加一句：「王嘉爾上教學PPT（Power Point）了！」有人隨即和議：「用王嘉爾身材做上課教材，絕不打瞌睡！」