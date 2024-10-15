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潘明璇閃住搶「峰」頭
潘明璇開心Share驕人身材。
「波霸港姐」潘明璇（Michelle）擁有港大金融碩士學位，投資有道，而她身材亦同樣「富有」，向來不吝嗇騷Body。她與同屆港姐「大騎樓」郭珮文私底下分屬好友，日前二人齊齊出海，Michelle事後更大方分享泳裝照，身穿閃閃比堅尼晒豐滿上圍之餘，纖幼腰肢也十分搶鏡，甚有睇頭。
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