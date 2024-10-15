蛇年賀歲片終現曙光 陳靜馬國明教溝女 撼阿Sa放笑彈

蛇年賀歲片一度被指延拍，近日終現曙光！蔡卓妍將與張繼聰合作拍新戲，齊齊於農曆新年放笑彈，而馬國明則夥拍女神高海寧及陳靜等，教大家追女仔，加上大批串星撐場，落力出戰賀新歲。

近期港產片市場嚴重萎縮，令不少投資者卻步，蛇年賀歲片籌集資金時一度出現問題，不過依然有電影人發揮香港人精神作最後努力，終於成功宣布拍板開鏡。其中由蔡卓妍（阿Sa）及張繼聰主演的賀歲喜劇為保持神秘感，身為監製的伍健雄下令台前幕後封嘴，望帶給戲迷驚喜。

趁電影未開鏡，兩位主角各有各忙，阿Sa前晚完成Twins汕頭站演唱會，邀來好友關智斌（Kenny）擔任嘉賓，她以「我老公」介紹對方出場，頓時令全場起哄。當阿Sa投訴Kenny造型不夠完美時，對方即認衰：「我跪喺度。」場面搞笑。至於張繼聰近日則相約三五知己組成車隊，揸電單車遊日本。

齊為香港沖喜 至於葉念琛執導的賀歲片以打麻雀、追女仔及瘋狂搞笑為主題，雲集馬國明、高海寧、陳靜及陳家樂等，客串卡士亦多如繁星，為香港「沖喜」之餘，亦為電影人打氣。據知該片昨日已率先開機，日內將齊人現身對外公布詳情。身為女主角之一的陳靜昨日回覆表示：「我首次同葉導合作，我屬蛇又拍蛇年賀歲片，覺得好有意義。」

戲中她將與陳家樂扮演一對，但原來二人事前並不認識，家樂笑說：「都係嗰日上導演公司傾戲，先第一次正式見面咋，今次我要扮當紅藝人，呢排喺屋企都狂煲對方嘅戲取經。」馬國明則打趣指今次會盡力而為：「好開心能夠參與演出，希望到時觀眾入場睇得開開心心。」