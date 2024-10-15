娛樂

安心亞深夜踎街 無家可歸？

安心亞表情我見猶憐，原來是劇情需要。 安心亞表情我見猶憐，原來是劇情需要。
安心亞表情我見猶憐，原來是劇情需要。
台灣性感女神安心亞近日忽然貼出於深夜現身街頭的照片，她身穿短褲蹲在路邊，表情楚楚可憐，更帶同行李箱，似是被趕出家門無家可歸，令人擔心。其實她是為新劇《孔雀魚》宣傳，她解釋該照片是劇照，粉絲才放下心頭大石，留言以示支持：「真的很喜歡小雪（劇中角色名字）女神演戲」、「一定看，必須看！」
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