中娛星動：品牌晚宴 爭妍鬥麗 虞書欣千萬戴上身 李一桐晒背誘人

內地小花虞書欣近日以低胸晚裝配價值1,200萬元人民幣、兼全球只此一套的首飾現身品牌活動，並獲安排坐在高層身邊，地位超然成為焦點，網民激讚她氣質似足公主，與其千金小姐的身份匹配。

內地小花虞書欣、鍾欣潼（阿嬌）、李一桐、惠英紅及檀健次等近日盛裝現身珠寶品牌晚宴，其中以虞書欣最亮眼，以粉紅刺繡低胸晚裝上陣，配合兩套品牌為她準備的高級珠寶，其中一套更價值1,200萬元人民幣（約1,314萬港元），更是全球僅此一套，盡顯身價。她在晚宴上獲安排坐在品牌CEO身邊，備受重視，她以流利英語跟對方交流，言談甚歡。網民大讚虞書欣無論打扮及談吐均十足公主，其實她本身就是千金小姐，出道時背景備受關注，有指她爺爺是鋼鐵集團主席，父親則做礦產生意。

虞書欣下月將夥拍何與演出新劇《雙軌》，扮演性格潑辣的富家小姐，有傳男主角本來是成毅，但他選擇放棄角色，有指何與人氣雖遠不如成毅，但人氣亦正在飆升，相信他與虞書欣組成的CP會為觀眾帶來新鮮感。

阿嬌圓咗一樣咁靚 同場的「最美黃蓉」李一桐近日被翻出黑歷史，有指她搭飛機時除鞋，赤腳放在椅墊上。不過她似乎未受事件影響，以吊帶開胸晚裝上陣，火力全開，正面中門大開晒事業線的同時，誘人美背也展露無遺。

至於阿嬌則以露肩晚裝亮相，但被發現身形比之前圓潤不少，更驚現雙下巴，不過有網民力讚她仍然一樣漂亮，認為不是瘦削才是美：「鏡頭這麼真實都這麼美。」阿嬌與惠英紅喜相逢，在宴會上傾個不停。