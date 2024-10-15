凱旋而歸 粉絲讚叻 AK慶生忘形 結他蛋糕起勢揸

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）日前獲Fans於酒店舉行大型生日派對，粉絲送上他最愛的結他蛋糕，AK一時忘記是真蛋糕，竟然興奮用手揸住，相當搞笑！他感謝粉絲6年來的支持，當自嘲「唔係叻」時，台下大叫「叻豬」。

AK明日踏入32歲，日前於韓國釜山國際影展奪得「年度新星」的他，凱旋歸來不久即「慰粉」，與粉絲在酒店搞慶生活動，場面熱鬧又開心。現場筵開多席，AK逐圍枱坐低影相，跟粉絲近距離接觸，不少女粉絲都指被他電暈。Fan Club更送了一個電結他形的蛋糕給AK，他見到非常開心，更興奮到忘記了是真蛋糕，一手揸住，相當搞笑。

AK於台上既搞氣氛，又唱歌表演，搞到全場依嘩鬼叫，期間他又謂：「呢6年真係過得幾快，啱啱發生咗件開心事，喺釜山可以拎到獎返嚟，我知大家比我更加開心，好多謝大家咁多年無條件嘅愛、付出同包容，講真我又唔係好叻……」台下粉絲即大叫，讚他好「叻豬」。

Edan與Stanley互爆「黑圖」 另外，MIRROR成員都各自收藏了不少隊友的「黑圖」，間中就會Po出來分享給粉絲及網民，「大表哥」Stanley昨日於社交平台Po了Edan搭車時擘大口瞓覺的相片，相中的Edan用Cap帽遮住額頭，Stanley還配文：「頂帽嘅用處係？」相當抵死！事後Edan亦有轉發，並留言「我頂」，跟住Stanley更將Edan瞓覺相整成Sticker，寫上「哥就是帥」，又配文：「Sticker都幫你整埋（想要講dm）」，Edan亦「回禮」Po了Stanley的Sticker表示：「一早幫你整過啦」，果然快手！