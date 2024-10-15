娛圈單打：畀人鬧佢扮晒嘢 確有資格做阿姐

有線主播出身的陳貝兒，加入TVB後事業運大旺，主持《無窮之路》系列唔止令佢攞獎攞到手軟，仲帶挈登上央視春晚，威過威士忌。人紅是非多，貝兒早前偕同Mayanne等全女班主持港姐競選決賽，表現大方得體，本來冇乜值得挑剔，點知佢因為冇同幾位女拍檔一齊行紅氈，因此傳出被幕後人員爆粗罵佢扮晒阿姐！

貝兒當晚單拖一個行紅氈，點知咁都會招來是非，有幕後人員不點名勁鬧佢搶風頭、扮晒嘢，一味想凸顯自己的阿姐地位，正一垃圾女司儀喎。嘩，有冇再誇張啲呀？行個紅氈啫，例行公事都要畀人鬧，真係予欲無言咯。

嗱，講句公道話，貝兒又的確有「扮阿姐」的資格。現正播放的《無窮之路IV–一帶一路》，佢連同拍攝團隊要喺兩個月內走訪7國，包括喺攝氏50幾度超級高溫之下，於沙特阿拉伯拍攝一年一度的大型盛事「麥加朝聖」。又如去非洲馬達加斯加貧民區拍攝，事前就算打足防疫針，團隊一樣相繼病倒，真係非常唔容易。

再睇吓《吃貨橫掃港深珠》，幾位靚女只要水着上陣，拋吓媚眼，嘻嘻哈哈，輕輕鬆鬆已完成任務，同《無窮之路》系列的艱辛程度不可同日而語。雖然咁樣比較未必公平，但大家都係女藝人，都係拍節目，後者驚險成咁，辛苦成咁，係咪抵貝兒扮阿姐先？

再講吖，雖然《無窮之路》無非係大內宣，但真係令觀眾感受到國家強大。以前要外國接濟，依家係接濟別人。最感動係「和平方舟號」醫療船去到馬達加斯加，為當地病人帶來希望，試問有冇其他國家會咁做？