10月14日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月14日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Dua Lipa趣怪內衣 咁嘅貓樣！
英國女歌手Dua Lipa上周末在美國奧斯汀《Austin City Limits Festival》音樂節表演，事後在社交網上載身穿白色Tube Dress，露出卡通人物Hello Kitty造型胸圍的照片，大晒驕人身材，性感又趣怪！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241014-1014_00288_083/Dua-Lipa趣怪內衣--咁嘅貓樣！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc