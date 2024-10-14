娛樂

Dua Lipa趣怪內衣 咁嘅貓樣！

英國女歌手Dua Lipa上周末在美國奧斯汀《Austin City Limits Festival》音樂節表演，事後在社交網上載身穿白色Tube Dress，露出卡通人物Hello Kitty造型胸圍的照片，大晒驕人身材，性感又趣怪！
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