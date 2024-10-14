舞台燈光突起火 Seventeen演唱會叫停

韓團Seventeen前日開騷期間，台頂的舞台燈光突然起火，演出一度中斷，幸而有驚無險，事故中無人受傷，演出順利完成；而當兵成員Jeonghan亦有現身捧場。

當紅男團Seventeen前日起一連兩天在韓國高陽綜合運動場開騷，首日演出卻發生事故。當演唱《Water》及《Rain》期間，台上的燈光突然起火，演唱會一度中斷，工作人員極速撲熄火種，演出亦繼續進行，事故中沒人受傷，事後網民大讚工作人員反應迅速。早前入伍的成員Jeonghan，當日特地向軍中請假前往捧場，戴上口罩孖男團ASTRO成員車銀優一同在觀眾席打氣。

Fans不滿承漢歸隊 另外，Seventeen去年在韓國的唱碟總銷量高達1,600萬張，今日推出的第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》，預售銷量錄得近350萬張，成績超乎理想；他們還力壓天團防彈少年團（BTS）稱冠「10月最具品牌價值男團」。至於排第11位的男團RIIZE，因宣布成員承漢將於下月歸隊而引發軒然大波，承漢去年被公開床照及吸煙片惹爭議，停工至今，歸隊消息令大批組合Fans震怒，並在SM事務所大樓外擺放寫上「承漢OUT」的弔唁花牌抗議。

Fans團前日發布第二次聲明，強烈要求SM撤回承漢歸隊的決定，並要求他退團，認為他因個人行為暫停活動，卻未有反省之意，為組合帶來負面影響。RIIZE人氣成員元彬前晚發文安撫Fans，指今次是經過成員深思熟慮，與公司傾談很久得出的決定，希望Fans能繼續溫暖地守護他們。