暢所欲玄：吉凶在人 災祥在德

這幾期專欄沒有教大家布甚麼風水陣，亦沒有借最近社會情況作預測。有句說話是這樣的，世界怎樣變，先變好自己，好運才會到來，助你由凶轉吉。換句話說，就算命不好，只要心好，災禍也會轉為福報。

我們常常聽人家說希望轉個好運，請問哪位大師是你見完他後，運勢會馬上轉變？相反，很多人跟所謂大師見面後，除了被其語言俘虜，花掉昂貴費用，買下各式風水飾物，甚至做了其鐵粉外，有誰真正撈到風生水起？

知命認命後，才去為自己安排未來人生的路。你的財富、婚姻、健康、工作、職業、發展、宗教、學業，在我們出世的一刻，已經命中注定了。為甚麼有些人可以活到百歲，又有些人兒時或年紀輕輕便離去？可以請哪些大師出手改變嗎？一花一世界，一葉一菩提，人有千算，天則一算。有些人心眼壞了，多年來借用宗教的慈悲哲理、玄學風水的神秘，趁你不在運、失意、失落時，誘使你墮入他的圈套，請問有哪些善信因此而有大成就？個個都是吃了碗黯然叉燒飯，自我消失，而你的進貢卻令這種壞心眼的大師賺得肚滿腸肥。