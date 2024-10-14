王嘉爾設計鬼屋 Tyson陪玩

藝人王嘉爾的時尚品牌Team Wang Design最近打造萬聖節鬼屋，近日他親臨位於新加坡的主題樂園進行體驗，並邀來好友Tyson Yoshi一齊挑戰試膽。此外，王嘉爾昨日出席其自創漫畫書簽書會，分享創作理念。