獨家專訪：自責漠視癌魔 吳忻熹憂女兒失依靠 變出第二人生

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）兩年前患乳癌後康復，惟早前自揭復發並擴散至淋巴，最近赴泰國進行「細胞治療」後返港。近日她接受本報專訪，精神奕奕，她稱患病過程中，最困難是向小朋友剖白病情，怎料原來只是自己過分擔心，女兒很輕易就接受現實，令她鬆一口氣。問到可會擔心真的離開，留下兩個年幼的女兒？她坦言：「有擔心，但同自己講就算係咁都係上天嘅安排，可能佢哋嘅命就係呢個歲數冇咗媽咪，當然我會用最大努力阻止呢件事發生。」

出書剖白心聲 本月17日是吳忻熹的50歲生日，樂觀的她過了半世紀後遭逢巨變，竟以「得意」來形容，更感謝這個病迫使她作出改變，開啟二次人生：「我後悔第一次患乳癌後康復時，冇認真去處理自己嘅生活同照顧心靈，癌症唔係幾日內發生嘅事，一定係有啲嘢出錯，可能係食物、生活習慣或者心情，好感恩有第二次機會，令我反思人生。」

她表示患病後人生觀有所轉變，學懂活在當下、及時行樂，並由空想派變成行動派，揚言將來康復會盡力幫助同路人，並已擬定短期計劃：「會出書講吓患病嘅心路歷程，又會舉辦影展為慈善機構籌款，除咗自己，仲想搵其他癌病康復者一齊影相。」