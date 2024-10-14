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鄭杞瑤「Big」到蝴蝶變形
鄭杞瑤即使穿上長袖衫，也難掩「峰」芒。
巨咪女神鄭杞瑤擁有36E導彈胸，勁爆身材不時引起網民熱議。日前她在社交網分享日常生活照，原本穿着鬆身Tee配長牛仔褲，打扮休閒，可是當她換上灰色緊身上衣後，豐滿上圍令心口的蝴蝶圖案也撐到變形，一眾網民睇到嘩嘩聲，高呼好震撼。
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