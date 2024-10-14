一覺瞓醒陷財困？ 關嘉敏遭騙徒假冒 廣發撲水短訊

藝人關嘉敏日前慘變「張致恒2.0」，在網上廣發陷財困的「江湖救急」訊息，30多名朋友險中計！關嘉敏不敢鬆懈，在網上發文提醒大家提防騙子。

關嘉敏（Carman）在無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》模仿《中年好聲音2》亞軍譚輝智，因形神俱似，人氣急升，吸金機會亦理應增加。不過，Carman的朋友日前集體收到她的求助訊息：「我現在急用錢，方便藉（借）點錢嗎？晚兩天我這邊週（周）轉了還給你。」令人擔心她陷入財困。

Carman前日受訪時表示：「一起身就收到30幾個朋友問我發生咩事，先知畀人Hack（黑客入侵），好彩啲朋友都好醒，即刻打嚟問我，應該就冇朋友受騙。」事後她亦在社交網上載相關截圖，提醒各界切勿中計：「千祈唔好過錢畀佢。」

陳善渝被氹玩賭博 她無奈表示網騙防不勝防，呼籲大家要小心：「千祈唔好亂將私人資料畀陌生人，如果真係好似我咁畀人Hack咗，唔好緊張，要冷靜處理，如果真係有人過咗數，就要立即報案求助。」問到經濟上可有困難？她笑說：「我畀人Hack咗後，先覺得自己唔係好困難，因為佢比我更困難。」昨日她繼續出Po指通訊帳號出現異常：「嗰啲帳號係冇錢嘅，裏面有啲朋友同歌迷嘅聯絡，依然入唔番個通訊平台，真係好麻煩。」

其組合Bingo隊友陳善渝稱身在內地練賽車，不知Carman捲入網騙風波，但表示曾遇上類似事件：「係啲陌生人叫我玩網上賭博，我梗係唔會上當啦。」至於與Carman因扮嘢結緣的譚輝智，稱假如遇上這類借錢訊息，一定會親自致電對方了解後再作打算。