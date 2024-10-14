頒獎禮奪金在望 李幸倪突晒婚戒 雙喜臨門？

Gin Lee突然貼出婚戒照，令人誤會她有喜訊。

歌手李幸倪新歌成績再報捷，成為今年暫時唯一擁有3首《叱咤》冠軍歌的女歌手，拋離走勢凌厲的陳凱詠，很有機會打破「二奶」宿命，終嘗「叱咤女歌手金獎」滋味！她前晚更晒出婚戒，令人以為她雙喜臨門！

加盟英皇後的李幸倪（Gin Lee）瞓身發展歌唱事業，近日其派台歌《新牌仔》上榜9周，連跳12級成為冠軍歌，亦是她今年繼《Diff.》和《告別煤氣燈》後的第3首冠軍歌。她亦成為今年暫時唯一奪得3首《叱咤》冠軍歌的歌手，有望在明年元旦舉行的叱咤頒獎禮首奪「女歌手金獎」。至於銀獎和銅獎方面，如無意外是陳凱詠（Jace）和雲浩影之爭，她們至今各有4首派台歌，而Jace以兩首冠軍歌稍微領先，雲浩影則有一冠兩亞的成績，不過距離頒獎禮尚有個多月時間，賽果隨時有變。

咖啡拉花引仔𥄫 Gin Lee奪金在望，前晚率先「報喜」，在社交網上載男女拖手相，女方更戴上婚戒，網民紛紛猜測她公布婚訊，不過其所屬唱片公司澄清純屬「美麗誤會」：「其實係預告快將推出嘅新情歌《可惜我們沒有》。」事實上，Gin Lee事業心重，相信無暇結婚。日前她現身咖啡店宣傳《新牌仔》，跟電台DJ阿正兼老闆學沖咖啡，成為「最美咖啡師」。雖然她對咖啡拉花零經驗，但「話頭醒尾」，第二次已成功拉出心形圖案，在場的男顧客受邊拉花、邊唱歌的Gin Lee吸引，阿正立即大叫：「再望就收加一附加費！」Gin Lee昨日再度出動，現身位於灣仔的英皇集團中心，為師弟黃明德的24小時Busking擔任嘉賓，令軒尼詩道出現人車爭路的墟冚場面。

Gin Lee跟DJ阿正學沖咖啡，成功拉出心形。