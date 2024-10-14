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陳妍希P走包包面 被嘲詐騙
陳妍希被網民拍下的「真面目」，與官方照有出入。
時肥時瘦的台灣女星陳妍希，早前收身成功減至44kg，加上童顏靚樣，與年輕20載的男星周柯宇合演「姊弟戀」依然零違和。不過，近日有網民在片場捕獲她，並公開她零濾鏡、零P圖的「真面目」，捧着大束鮮花的她明顯仍有招牌包包面，與官方靚相極大反差，網民忍不住狠批「精修詐騙」。
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