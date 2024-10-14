中娛星動：遭前夫舊愛狙擊 張雨綺被爆搵代孕 龍鳳胎得一個親生？

現年37歲的內地女星張雨綺，感情生活一向多姿多采，早前她暗指舊愛于適偷食後，即被前夫袁巴元的前度葛曉倩狙擊，近日對方更爆她「借肚生仔」！若代孕一事屬實的話，她分分鐘成為「鄭爽2.0」﹗

先後離婚兩次的張雨綺早前在節目爆料，暗指前男友于適偷食，一度鬧得滿城風雨。最近她又被拍得帶同一對龍鳳胎子女，與年僅25歲的籃球員新歡劉子琪外出，儼如一家4口，引起網民熱議！她指控于適的同時，卻引來前夫袁巴元的前度葛曉倩大爆她亦曾是「小三」，可謂五十步笑百步。

恐步鄭爽後塵 近日葛曉倩繼續對張雨綺「咬住唔放」，在社交網加碼爆料，留言指「某位女明星」生了一個孩子，同時找美國機構代孕生多一個，然後對外宣稱是龍鳳胎。她稱手上有代孕合同及兩個孩子的護照等，但基於社交網無法公開隱私照，所以才留手。之後葛曉倩索性直接標籤張雨綺，呼籲她若有意澄清的話，可公開孩子的護照，證明出生日期是同日，以釋除外界疑慮。

相關消息在網上瘋傳了兩天，張雨綺方面依然未有回應。據悉，內地明文禁止代孕服務，前當紅小花鄭爽2021年被前夫張恒大爆在美國以代孕方式育有一對兒女，甚至打算棄養，隨即被視為「劣迹藝人」遭封殺，故今次不少網民呼籲張雨綺盡早證清白，以免步鄭爽後塵。